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«Они поправили ценность спорта». L'Equipe мощно раскритиковал «Реал» из-за его бойкота

«Они поправили ценность спорта». L'Equipe мощно раскритиковал «Реал» из-за его бойкота
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Французское издание L'Équipe в редакционной статье, подписанной Винсентом Дюлюком резко раскритиковал решение «Реала» не присутствовать на гала-концерте по поводу вручения награды «Золотой мяч». Статья называется «Электоральное и моральное поражение».

«Реал Мадрид», который не признает ни того, что победитель не известен заранее, ни того, что это не он, в конечном итоге отказался прийти после слуха о поражении Винисиуса, взяв в заложники других своих победителей, в частности Карло Анчелотти и Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб без всякого класса попрал ценность спорта, состоящую из уважении к его победителям», — говорится в статье издания.

Напомним, в пятёрке претендентов на награду было сразу трое игроков «Реала»: Винисиус, Дани Карвахаль и Джуд Беллингем, однако награду выиграл испанец Родри из «Манчестер Сити», а никто из представителей мадридского клуба не приехал на церемонию.

Родри на костылях прибыл в Париж на церемонию вручения «ЗМ»

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