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«Ливерпуль» может предпринять попытку подписать Килиана Мбаппе из «Реала» — источник

«Ливерпуль» может предпринять попытку подписать Килиана Мбаппе из «Реала» — источник
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25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе может уже в ближайшее время покинуть мадридский «Реал».

По информации Defensacentral, Мбаппе не чувствует себя счастливым в клубе после перехода из «ПСЖ» и понимает, что пока не оправдывает возложенных на него ожиданий. Этим готов воспользоваться английский гранд — «Ливерпуль». «Красные» готовят трансферную бомбу и могут предложить «Реалу» за звёздного француза € 150 млн.

Источник также уточняет, что, несмотря ни на что, мысли француза пока остаются только с мадридским клубом.

В этом сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл за «Реал» десять матчей и забил шесть голов.

Напомним, по сообщениям ведущих СМИ летом «Ливерпуль» должен покинуть лидер и главная звезда клуба последних лет Мохамед Салах.

Мбаппе пополнил состав «Реала» нынешним летом, подписав контракт в качестве свободного агента.

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