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Сборная Испании отреагировала на «Золотой мяч» Родри

Сборная Испании отреагировала на «Золотой мяч» Родри
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Пресс-служба «Фурия Роха» опубликовала видеоролик с опорным полузащитником «Манчестер Сити» Родри и поздравила футболиста со званием лучшего игрока сезона-2023/2024 и получением награды «Золотой мяч».

«Для нас ты был лучшим давным-давно. Теперь ты лучший для всего мира. Поздравляем с получением более чем заслуженного «Золотого мяча», Родриго», — подписала пост пресс-служба национальной команды.

Напомним, в топ-5 игроков вошли два игрока сборной Испании: Родри, получивший награду, и Даниэль Карвахаль, расположившийся на четвёртом месте. Также крайний нападающий Ламин Ямаль, ставший самым молодым игроком, попавшим в топ-10 рейтинга, занял восьмое место в голосовании на «Золотой мяч».

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