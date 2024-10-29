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В «Реале» определились с главным виновником поражения Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»

В «Реале» определились с главным виновником поражения Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»
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Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет испанец. В мадридском клубе возмущены этой ситуацией и определились с виновником произошедшего.

Президент Флорентино Перес и другие боссы «Реала» убеждены, что на эту ситуацию оказал большое влияние президент УЕФА Александер Чеферин. А причина заключается в том, что Перес и мадридский клуб поддерживают создание футбольной Суперлиги, а президент УЕФА выступает категорически против подобного турнира.

Напомним, торжественная церемония вручения «Золотого мяча» прошла в парижском театре Шатле. Представители «Реала» туда не явились.

Родри на костылях прибыл в Париж на церемонию вручения «ЗМ»

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