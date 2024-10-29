Причина поражения Винисиуса в борьбе за «ЗМ», травма Макдэвида в НХЛ. Главное к утру
Организаторы «Золотого мяча» сообщили, почему престижная награда вопреки ожиданиям досталась испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, а не вингеру «Реала» Винисиусу, звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в матче НХЛ с «Коламбусом», «Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, уступив «Финиксу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Организаторы «Золотого мяча» объяснили, почему награду отдали Родри, а не Винисиусу.
- В «Эдмонтоне» высказались о состоянии Макдэвида, получившего травму на первой минуте.
- «Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, у Леброна Джеймса всего 11 очков.
- Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».
- Стефанос Циципас успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, обыграв Карбальес-Баэну.
- 35 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать победу над «Нэшвиллом» в НХЛ.
- Сергей Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей.
- Во France Football заявили, что «Реал» оказывал давление на них перед вручением «ЗМ».
- Винисиус впервые высказался о том, что не стал обладателем «Золотого мяча».
- Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча».
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