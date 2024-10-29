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29 октября, главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, футбол, теннис, Золотой мяч, хоккей

Причина поражения Винисиуса в борьбе за «ЗМ», травма Макдэвида в НХЛ. Главное к утру
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Организаторы «Золотого мяча» сообщили, почему престижная награда вопреки ожиданиям досталась испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, а не вингеру «Реала» Винисиусу, звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в матче НХЛ с «Коламбусом», «Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, уступив «Финиксу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Организаторы «Золотого мяча» объяснили, почему награду отдали Родри, а не Винисиусу.
  2. В «Эдмонтоне» высказались о состоянии Макдэвида, получившего травму на первой минуте.
  3. «Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, у Леброна Джеймса всего 11 очков.
  4. Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».
  5. Стефанос Циципас успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, обыграв Карбальес-Баэну.
  6. 35 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать победу над «Нэшвиллом» в НХЛ.
  7. Сергей Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей.
  8. Во France Football заявили, что «Реал» оказывал давление на них перед вручением «ЗМ».
  9. Винисиус впервые высказался о том, что не стал обладателем «Золотого мяча».
  10. Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча».

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