Причина поражения Винисиуса в борьбе за «ЗМ», травма Макдэвида в НХЛ. Главное к утру

Организаторы «Золотого мяча» сообщили, почему престижная награда вопреки ожиданиям досталась испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, а не вингеру «Реала» Винисиусу, звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в матче НХЛ с «Коламбусом», «Лейкерс» потерпели первое поражение за сезон в НБА, уступив «Финиксу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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