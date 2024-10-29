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Федотов: оценка ЦСКА Николича из моих уст будет звучать не очень корректно

Федотов: оценка ЦСКА Николича из моих уст будет звучать не очень корректно
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Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал своё мнение о работе нового тренера армейцев Марко Николича.

— Достаточно активно сейчас слежу за РПЛ и всем мировым футболом.

— Как вам ЦСКА при Николиче?
— Не хочется это обсуждать, вы и сами всё видите, знаете. Из моих уст это будет звучать не очень корректно. Не могу об этом говорить, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Марко Николич занял пост главного тренера ЦСКА перед началом нынешнего сезона. По итогам 13 игр москвичи занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий матч армейцы проведут дома со «Спартаком» 2 ноября.

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