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Джон Кордоба установил рекорд в истории «Краснодара» всех времён

Джон Кордоба установил рекорд в истории «Краснодара» всех времён
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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Крылья Советов» и «Краснодар», нападающий гостей Джон Кордоба забил гол, поразив ворота соперника ударом в касание с расстояния в 38,7 метра, установив клубный рекорд.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

Колумбиец побил рекорд клуба по самому дальнему голу, автором которого был Рикардо Лаборде (34,5 метра в 2015 году против «Зенита»). Таким образом, рекорд по дальности забитого мяча среди всех игроков «быков» в истории клуба теперь принадлежит именно Кордобе.

Напомним, гости выиграли матч со счётом 2:1 и оторвались от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ на три очка. В активе Кордобы в текущем сезоне российской лиги семь голов и четыре результативные передачи в девяти матчах.

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