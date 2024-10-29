Джон Кордоба установил рекорд в истории «Краснодара» всех времён

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Крылья Советов» и «Краснодар», нападающий гостей Джон Кордоба забил гол, поразив ворота соперника ударом в касание с расстояния в 38,7 метра, установив клубный рекорд.

Колумбиец побил рекорд клуба по самому дальнему голу, автором которого был Рикардо Лаборде (34,5 метра в 2015 году против «Зенита»). Таким образом, рекорд по дальности забитого мяча среди всех игроков «быков» в истории клуба теперь принадлежит именно Кордобе.

Напомним, гости выиграли матч со счётом 2:1 и оторвались от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ на три очка. В активе Кордобы в текущем сезоне российской лиги семь голов и четыре результативные передачи в девяти матчах.

Самые молодые игроки РПЛ