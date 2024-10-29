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Экс-тренер «Факела» Василенко: этот сезон самый сложный для клуба после возвращения в РПЛ

Экс-тренер «Факела» Василенко: этот сезон самый сложный для клуба после возвращения в РПЛ
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Экс-тренер «Факела» Олег Василенко оценил игру команды из Воронежа в текущем сезоне.

«За «Факелом» я, конечно, слежу. Желаю команде решить поставленные задачи, быть успешными и остаться в РПЛ. Пожалуй, этот сезон для «Факела» самый сложный с момента возвращения в Премьер-Лигу», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Олег Василенко был тренером воронежского «Факела» с 2020 по 2022 год. В нынешнем сезоне команда по итогам 13 игр занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Факел» проведёт в рамках 14-го тура МИР РПЛ дома с «Химками» 3 ноября.

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