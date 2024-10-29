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Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал о работе с новым главным тренером Гончаренко

Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал о работе с новым главным тренером Гончаренко
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Футболист «Пари НН» Валерий Царукян поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

— Есть ли уже изменения в игре при Гончаренко?

— Да, конечно. Он нам говорит играть смелее с мячом и без, рисковать. Илич нам тоже всё объяснял, но не было конкретики. Мне нравится философия Гончаренко. Он говорит, что мы будем ошибаться, но нужно рисковать, играть смелее», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

Напомним, 9 октября Гончаренко стал главным тренером «Пари НН». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. При новом тренере «Пари НН» уже сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), одержал победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России (2:1) и проиграл «Спартаку» в чемпионате (0:2).

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