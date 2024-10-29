Актёр, сыгравший Дасаева в фильме о Черенкове, рассказал, как готовился к роли

Актёр Артём Черкаев, сыгравший экс-голкипера «Спартака» Рината Дасаева в фильме «Федя. Народный футболист» об экс-футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове, рассказал, как готовился к исполнению роли.

«Мне очень понравилось, каким в итоге получился фильм. Это очень трогательное, душевное, сердечное кино. Оно цепляет вне зависимости от футбола — это человеческая история. Важная, как мне кажется.

Я сам за футболом слежу совсем не много, смотрю только знаковые матчи. Поэтому к роли Рината Дасаева пришлось хорошенько так подготовиться. Читал его книгу, смотрел много, тренировался. В процессе подготовки общались с Ринатом Файзрахмановичем лишь немного. Прямых встреч не было, но он говорил, что очень ждёт фильм. Предлагал мне встретиться, но не сошлись по графикам. К счастью, у нас был Александр Генрихович Бородюк, который хорошо с ним знаком и подсказывал.

Подобные фильмы про исторических личностей нужно делать, чтобы их всегда помнили, знали. Это памятник Фёдору Фёдоровичу Черенкову на долгие годы — легенде и замечательному человеку», — сказал Черкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.