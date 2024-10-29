Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус сказал Гави в «эль класико», что поедет за «Золотым мячом». Награду выиграл Родри

Винисиус сказал Гави в «эль класико», что поедет за «Золотым мячом». Награду выиграл Родри
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сказал полузащитнику «Барселоны» Гави по ходу матча 11-го тура Примеры, что поедет за «Золотым мячом» через день после игры. Награду в итоге выиграл хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Фразу о том, что он поедет за «Золотым мячом», Винисиус сказал Гави после того, как между футболистами произошла стычка под занавес игры между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Матч между «сливочными» и сине-гранатовыми состоялся в субботу, 26 октября. Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник, 28-го октября.

Лучшим игроком по итогам сезона-2023/2024 в итоге признали Родри. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.

Материалы по теме
«Зато я получу «Золотой мяч». Винисиус — Гави, глумившемуся из-за счёта в «эль класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android