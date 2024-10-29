Винисиус сказал Гави в «эль класико», что поедет за «Золотым мячом». Награду выиграл Родри

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сказал полузащитнику «Барселоны» Гави по ходу матча 11-го тура Примеры, что поедет за «Золотым мячом» через день после игры. Награду в итоге выиграл хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Фразу о том, что он поедет за «Золотым мячом», Винисиус сказал Гави после того, как между футболистами произошла стычка под занавес игры между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Матч между «сливочными» и сине-гранатовыми состоялся в субботу, 26 октября. Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник, 28-го октября.

Лучшим игроком по итогам сезона-2023/2024 в итоге признали Родри. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.