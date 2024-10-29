Калинин: играю в футбол так, как умею. Если получаю зарплату, значит, это заслуженно

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин, права на которого принадлежат «Ростову», высказался о критике в свой адрес, а также заявил, что заслуженно получает свою зарплату.

«Я не читаю критиков — мне всё равно на них. Это их хлеб — пусть критикуют. Я играю в футбол так, как умею. Если можно было бы выражаться, я бы сказал кое-что… Мне абсолютно всё равно на пвсевдокритиков и псевдофутболистов. У нас свобода слова в стране — пусть критикуют.

Что касается наших зарплат, то мы жертвуем своим здоровьем. Это никто же не знает, как тяжело играть на уколах. Не хочу говорить о зарплатах. Если я получаю зарплату, значит, это заслуженно», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

После 13 матчей Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место.

В нынешнем сезоне Калинин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности защитник провёл на поле 683 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.