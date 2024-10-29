Федотов: обидно за «Урал» и «Сочи», каждый из этих клубов оставил частицу в моём сердце

Известный российский тренер Владимир Федотов признался, что ему обидно за вылет «Урала» и «Сочи» из РПЛ. Специалист заявил, что каждый клуб, в котором он работал, стал для него особенным.

«Каждый клуб, в котором я поработал, оставил частицу в моём сердце. Там остаётся много друзей, знакомых, отношение к себе болельщиков. Всегда волей-неволей продолжаешь следить за каждым из своих бывших клубов. Конечно, у меня не самые приятные чувства от вылета «Сочи» и «Урала». Обидно за каждый из этих клубов, здесь больше добавить нечего», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.