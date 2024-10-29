«Он победитель». Лаутаро прокомментировал вручение трофея Яшина Эмилиано Мартинесу

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал то, что голкипер «Астон Виллы» и аргентинской национальной команды Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football.

«Он победитель. Он помогает молодым игрокам, которые впервые приходят в сборную. Он отличный человек, и всё, что он делает, он делает, потому что хочет победить. Очень сложно забивать ему голы с пенальти, потому что он тоже великолепен и заполняет собой ворота», — приводит слова Лаутаро Sky Sport Italia.

Отметим, что Мартинес завоевал эту награду второй раз подряд.