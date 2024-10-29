Актёр Чудаков: роль Лобановского — моя дань памяти великому советскому футболу

Актёр Сергей Чудаков высказался о своей роли Валерия Лобановского в фильме «Федя. Народный футболист» о Фёдоре Черенкове.

— Этот фильм — очень хорошая и добрая история прежде всего о человеке, который очень любит футбол. Если все мы смогли эту историю сыграть, значит, мы всё сделали правильно. Фёдор Черенков обладал уникальными человеческими качествами, которые были заметны в том числе и на поле. Это делало его личностью, которая стоит отдельно, и позволяло ему играть в свой футбол, создавать свой футбол. Прежде всего надо быть человеком.

— В кино противопоставляются стили игры «вашего» Лобановского и Бескова. Какой футбол ближе лично вам?

— К счастью, я не очень хорошо разбираюсь в футболе (смеётся). Мне было важно сыграть человека, обладающего своим видением, верой в футбол, которая была у Валерия Васильевича. Он её отстаивал, и эта вера приносила результаты не только киевскому «Динамо», но и сборной СССР. Правда, может и жёсткая, но была за ним.

Никто не будет спорить с тем, что Лобановский — великий человек, как и Фёдор Черенков. Я вырос в советское время и помню, что такое в то время было «Динамо» Киев, «Спартак». Это лично моя дань памяти великому советскому футболу. Сыграть Валерия Лобановского — большая честь для меня, — сказал Чудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.