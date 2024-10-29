Хавбек «Химок» Вера: все убедились в пользе Бакаева, он важен для команды

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением о выступлениях полузащитника команды Зелимхана Бакаева, арендованного у «Зенита».

— Со стороны кажется, что у вас с Бакаевым образовалась связка «творцов» «Химок».

— У каждого своя работа, мы друг другу помогаем. В пользе Зелимхана мы все убедились в матче с «Динамо» — отличный удар. Все важны, и он в том числе, — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.