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Де Хеа опубликовал эмодзи в соцсетях после увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа опубликовал эмодзи в соцсетях после увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», а ныне вратарь итальянской «Фиорентины» Давид де Хеа опубликовал эмодзи после увольнения Эрика тен Хага из манкунианского клуба. Испанский футболист покинул «Ман Юнайтед» при тен Хаге.

Фото: Аккаунт Давида де Хеа в соцсетях

Напомним, де Хеа выступал за «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год. Минувшим летом он стал футболистом «Фиорентины». «Манчестер Юнайтед» Давид покинул на правах свободного агента и полностью пропустил сезон-2023/2024, будучи без клуба.

Об отставке тен Хага «Юнайтед» объявил накануне, 28 октября. Под руководством Эрика «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой.

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