Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Золотой мяч» не уважает «Реал». В мадридском клубе высказались о бойкоте церемонии

«Золотой мяч» не уважает «Реал». В мадридском клубе высказались о бойкоте церемонии
Аудио-версия:
Комментарии

В мадридском «Реале» высказались о бойкоте церемонии вручения премии «Золотой мяч — 2024», которая прошла в парижском театре Шатле. Представители «сливочных» туда не явились.

«Если критерии присуждения награды не указывают на Винисиуса в качестве победителя, то эти же критерии должны указать на победителя Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» не уважает «Реал» Мадрид. А «Реал» Мадрид не идёт туда, где его не уважают», — приводит слова представителя «Королевского клуба» AFP.

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет испанец.

Материалы по теме
В «Реале» определились с главным виновником поражения Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android