Игрок «Факела» Брызгалов высказался о последних результатах команды

Футболист «Факела» Сергей Брызгалов высказался о последних результатах воронежской команды. После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«С «Ахматом» и ЦСКА мы провели хорошие игры. Проявили характер. Объединились все вместе, понимали, что у нас другого пути нет — нужны только победы, как это было в Грозном. В матче с ЦСКА, к сожалению, было удаление. Считаю, что очко с ЦСКА — это позитив», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В следующем матче внутреннего первенства «Факел» сыграет с «Химками» на домашней арене.