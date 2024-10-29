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«Болею за тебя больше, чем за любую свою победу». Лукас Пакета поддержал Винисиуса

«Болею за тебя больше, чем за любую свою победу». Лукас Пакета поддержал Винисиуса
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Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета обратился к своему товарищу по бразильской национальной команде вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору после того, как тот не смог выиграть «Золотой мяч», заняв в голосовании второе место.

«Просто чтобы ты знал, что я с гордостью могу сказать, что я твой друг, что я восхищаюсь тобой и болею за тебя больше, чем за любую свою победу! Что я восхищаюсь твоей историей и тем, каким человеком ты стал! Ты лучший, даже если люди говорят обратное! Я люблю тебя, и мы близки как никогда! Вперёд и вверх!» — написал Пакета на своей странице в соцсетях.

Напомним, в пятёрке претендентов на награду было сразу трое игроков «Реала»: Винисиус, Дани Карвахаль и Джуд Беллингем, однако награду выиграл испанец Родри из «Манчестер Сити», а никто из представителей мадридского клуба не приехал на церемонию.

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