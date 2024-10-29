«Мы выбросили 40 дней работы». Тренер «Ромы» Юрич — о разгромном поражении от «Фиорентины»

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич прокомментировал разгромное поражение от «Фиорентины» (1:5) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

«В игре с «Фиорентиной» мы всё сделали неправильно. До сегодняшнего дня мы были очень сосредоточенны и в семи матчах показали хорошую игру. Сегодня мы всё сделали неправильно — в нашей игре и в нашем подходе. Как будто мы полностью забыли последние 40 дней работы. Я этого не ожидал, потому что мы играли хорошо и выглядели надёжно. Но сегодня мы всё сделали неправильно.

Возможная отставка? Вы знаете, как работает футбол. Мы отлично работали 40 дней, и сегодня мы всё это выбросили. Вот что я чувствую. Надёжность, футбол, молодёжь растёт и показывает отличные результаты, старшие парни возвращаются на свой прежний уровень… мы всё это выбросили сегодня. Это меня очень огорчает. Но вы знаете, как работает футбол. Решать должны другие. Мы должны работать. Я всё ещё думаю, что мы сделали много хорошего за эти 40 дней. Я не ожидал этого в матче с «Фиорентиной», — приводит слова Юрича пресс-служба римлян на своём сайте.