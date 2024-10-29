Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы выбросили 40 дней работы». Тренер «Ромы» Юрич — о разгромном поражении от «Фиорентины»

«Мы выбросили 40 дней работы». Тренер «Ромы» Юрич — о разгромном поражении от «Фиорентины»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич прокомментировал разгромное поражение от «Фиорентины» (1:5) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
5 : 1
Рома
Рим
1:0 Кин – 9'     2:0 Бельтран – 17'     2:1 Kouadio Manu Koné – 39'     3:1 Кин – 41'     4:1 Бове – 52'     5:1 Хуммельс – 71'    
Удаления: нет / Эрмосо – 65'

«В игре с «Фиорентиной» мы всё сделали неправильно. До сегодняшнего дня мы были очень сосредоточенны и в семи матчах показали хорошую игру. Сегодня мы всё сделали неправильно — в нашей игре и в нашем подходе. Как будто мы полностью забыли последние 40 дней работы. Я этого не ожидал, потому что мы играли хорошо и выглядели надёжно. Но сегодня мы всё сделали неправильно.

Возможная отставка? Вы знаете, как работает футбол. Мы отлично работали 40 дней, и сегодня мы всё это выбросили. Вот что я чувствую. Надёжность, футбол, молодёжь растёт и показывает отличные результаты, старшие парни возвращаются на свой прежний уровень… мы всё это выбросили сегодня. Это меня очень огорчает. Но вы знаете, как работает футбол. Решать должны другие. Мы должны работать. Я всё ещё думаю, что мы сделали много хорошего за эти 40 дней. Я не ожидал этого в матче с «Фиорентиной», — приводит слова Юрича пресс-служба римлян на своём сайте.

Материалы по теме
«Фиорентина» разгромила «Рому» со счётом 5:1 в матче 9-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android