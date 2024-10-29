Нагучев: Дуглас Сантос усилит сборную России, он суперигрок

Комментатор Роман Нагучев высказался о получении российского паспорта игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Дуглас Сантос — суперигрок, который усилит сборную России. Неважно, где он родился и как воспитывался. Он один из лучших легионеров в истории чемпионата России. Тем более это не первый бразилец, играющий за сборную России, поэтому я поддерживаю идею вызова Сантоса в команду. Это будет суперусиление», — заявил Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.