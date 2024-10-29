Игорь Ледяхов: благодаря «Золотому мячу» УЕФА показал «Реалу», кто в доме хозяин

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Испании Родри.

«Победа Родри стала неожиданностью для общественности. Но лично для меня это не так. Он провёл хороший сезон в «Манчестер Сити», с которым четыре раза подряд выигрывал АПЛ, а также очень прилично выглядел со сборной Испании, где был лучшим игроком и выиграл чемпионат Европы. Винисиус же выиграл Лигу чемпионов, где выглядел неплохо, но провалился со сборной Бразилии. Поэтому заслуженная победа Родри.

В победе Родри присутствует политический момент. Всё-таки «Реал» Мадрид во главе с Пересом хочет образовать отдельную лигу. А УЕФА благодаря «Золотому мячу» сделал небольшой намёк, показав, кто в доме хозяин», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.