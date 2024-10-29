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Юран: наконец-то «ЗМ» вручали не по раскруткам, а по критериям, которыми обладает Родри

Юран: наконец-то «ЗМ» вручали не по раскруткам, а по критериям, которыми обладает Родри
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Российский экс-футболист Сергей Юран считает, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заслуженно получил «Золотой мяч».

«Ещё до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звёздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее — без Родри «Манчестер Сити» и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне — он полезен везде. Очень рад, что он получил «Золотой мяч».

Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещё лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно, — по всем критериям, которыми обладает Родри», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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