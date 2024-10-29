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Антон Шунин: веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно

Антон Шунин: веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно
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Российский голкипер Антон Шунин, ранее выступавший в составе московского «Динамо», рассказал, что ведёт переговоры с несколькими клубами в преддверии зимнего трансферного окна.

«Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно. Когда решу заканчивать, конечно же, я об этом объявлю. Мы в контакте с «Динамо» по поводу проведения прощального матча», — приводит слова Шунина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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