Кордоба — о голе «Крыльям»: я увидел, что вратарь вышел, и сказал себе: «Вот оно!»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём голе дальним ударом в матче 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1). Колумбиец рассказал, как решился на удар почти с 40 метров, и прокомментировал победу своей команды.

«Это был красивый гол. Я посмотрел на вратаря, он вышел, и я сказал себе: «Вот оно!» И, слава богу, мяч залетел в ворота. У меня много красивых голов, и этот – один из них.

Матч с «Крыльями» был достаточно сложным. Мы знали, что ни поле, ни соперник не будут лёгкими. Но это один из тех матчей, в которых надо побеждать, несмотря на все трудности. Мы уезжаем домой с тремя очками, и мы все этому рады», — сказал Кордоба на видео пресс-службе «Краснодара».