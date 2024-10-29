Родри: «Манчестер Сити» — лучший клуб мира, без вас у меня бы не получилось выиграть «ЗМ»

28-летний опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри поделился эмоциями от победы в номинации на «Золотой мяч», а также поблагодарил английский клуб, за который выступает в данный момент.

«Манчестер Сити» — лучший клуб в мире. Я могу просто сказать: огромное спасибо, вы такие особенные, я знаю, что без вас у меня бы ничего не получилось. Стать обладателем «Золотого мяча» — это осуществление мечты, настоящая честь», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, а Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).