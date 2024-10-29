Погребняк: в этом году «Локомотив» показывает хороший футбол

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался об игре московского «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Результат матча «Зенита» с «Локомотивом»? Железнодорожники показывают очень хороший футбол в этом году. Очень жёсткая, дерзкая команда. Проблемы у питерцев? У любой команды, наверное, есть проблемы. Играть ещё больше половины чемпионата», – приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. По итогам 13 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.