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Погребняк: в этом году «Локомотив» показывает хороший футбол

Погребняк: в этом году «Локомотив» показывает хороший футбол
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Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался об игре московского «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Результат матча «Зенита» с «Локомотивом»? Железнодорожники показывают очень хороший футбол в этом году. Очень жёсткая, дерзкая команда. Проблемы у питерцев? У любой команды, наверное, есть проблемы. Играть ещё больше половины чемпионата», – приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. По итогам 13 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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