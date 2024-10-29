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Игорь Корнеев: Родри выиграл «Золотой мяч» по делу, заслуженно по всем параметрам

Игорь Корнеев: Родри выиграл «Золотой мяч» по делу, заслуженно по всем параметрам
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался об испанском полузащитнике «Манчестер Сити» Родри, который стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.

«Победа Родри в «Золотом мяче» не была неожиданной для меня. Моя тройка выглядела так: Родри, Винисиус, Мбаппе. Ошибся я только с третьим местом. Родри выиграл по делу и заслуженно по всем параметрам!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, а Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли Даниэль Карвахаль («Реал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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