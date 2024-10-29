Канчельскис: отдал бы «Золотой мяч» Винисиусу — он более интересный игрок, чем Родри

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что отдал бы «Золотой мяч» нападающему «Реала» Мадрид Винисиусу Жуниору. Обладателем награды стал хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Винисиусу. Но есть много специалистов, которые голосуют. Для меня Винисиус более интересный футболист, чем Родри. Не сказал бы, что это самый неожиданный победитель последних лет. Много неожиданностей было и ранее — тот же Модрич. Неожиданности бывают всегда, но уже ничего не поменяешь.

Гегемония Месси и Роналду закончилась — это тоже хорошо. Все уже привыкли к ним, а здесь уже идёт по-другому. Всё двигается вперёд, а Месси и Роналду не молодеют. Когда другие футболисты получают «Золотой мяч», это большой плюс для футбола», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.