Перед объявлением победителя «Золотого мяча» в зале театра Шатле выкрикивали имя Винисиуса

Вчера, 28 октября, состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой мяч», которая проходила в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены. Перед объявлением победителя в номинации на лучшего футболиста мира зрители в зале начали выкрикивать имя вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Скандирования людей были отчётливо слышны на трансляции мероприятия.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри. Бразилец Винисиус Жуниор занял второе место.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).