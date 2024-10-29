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Перед объявлением победителя «Золотого мяча» в зале театра Шатле выкрикивали имя Винисиуса

Перед объявлением победителя «Золотого мяча» в зале театра Шатле выкрикивали имя Винисиуса
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Вчера, 28 октября, состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой мяч», которая проходила в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены. Перед объявлением победителя в номинации на лучшего футболиста мира зрители в зале начали выкрикивать имя вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Скандирования людей были отчётливо слышны на трансляции мероприятия.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри. Бразилец Винисиус Жуниор занял второе место.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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