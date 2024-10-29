Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин отреагировал на увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Рой Кин отреагировал на увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин отреагировал на увольнение Эрика тен Хага из манкунианского клуба.

«В хороших командах тренеры требуют от игроков ответственности. В великих командах игроки требуют от игроков ответственности», — написал Кин в социальных сетях.

Об отставке тен Хага «Юнайтед» объявил накануне, 28 октября. Под руководством Эрика «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой.

Материалы по теме
Де Хеа опубликовал эмодзи в соцсетях после увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android