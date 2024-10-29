Рой Кин отреагировал на увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин отреагировал на увольнение Эрика тен Хага из манкунианского клуба.

«В хороших командах тренеры требуют от игроков ответственности. В великих командах игроки требуют от игроков ответственности», — написал Кин в социальных сетях.

Об отставке тен Хага «Юнайтед» объявил накануне, 28 октября. Под руководством Эрика «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой.