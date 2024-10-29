Нигматуллин: выигрыш Родри — удивительно, в голове были более яркие кандидаты на «ЗМ»

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин отреагировал на то, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч».

«Либо я не очень хорошо слежу за полевыми футболистами, либо у них такой большой КПД, что им удаётся достигать таких высот, оставаясь незаметными. У меня в голове были более яркие и привычные кандидаты для выбора на победу в «Золотом мяче». Наверное, Родри выбрали не просто так, но это удивительно и неожиданно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).