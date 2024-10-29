Радимов: Карпин говорит, что для вызова в сборную нужна практика, но приглашает Чалова

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о вызове в сборную России на учебно-тренировочный ноябрьский сбор нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова.

«Карпин говорит, что для вызова в сборную России нужно иметь постоянную игровую практику в клубе, при этом приглашает Чалова, который в последних матчах вообще не попадает в заявку ПАОКа», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).