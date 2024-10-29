Отец Егора Пруцева: тренерский штаб «Црвены Звезды» на него рассчитывает

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, рассказал о том, как обстоят дела у российского футболиста в сербской команде.

«Вроде всё налаживается. Егор тренируется, начинает играть. Сейчас, правда, у него микротравма, небольшой дискомфорт после последней игры. В целом всё нормально. Тренерский штаб «Црвены» на него рассчитывает. У Егора всё в порядке.

В «Црвене» на позиции вингера очень высокая конкуренция. Настоящая, здоровая конкуренция. Егор сейчас играет на позиции крайнего защитника. Я думаю, что для развития его футбольной карьеры это как минимум неплохо. В мировом футболе такие разноплановые футболисты ценятся. Я думаю, это только положительно», — приводит слова Игоря Пруцева Metaratings.

21-летний Пруцев с 2019 года находился в системе футбольного клуба «Сочи». В этот период Егор дважды был отдан в аренду. Первую половину сезона-2021/2022 он провёл в «Текстильщике» из Иванова, а вторую часть чемпионата – в «Нефтехимике». Летом 2022 года «Црвена Звезда» выкупила права на футболиста за € 900 тыс. Весь прошлый сезон Егор провёл в «Целе», с которым выиграл чемпионат Словении. Всего за сербский клуб Пруцев сыграл 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и успел стать чемпионом страны, а также выиграть Кубок Сербии.