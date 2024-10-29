Гендиректор «Динамо» ответил, будет ли клуб предлагать российское гражданство легионерам

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли клуб предлагать российское гражданство своим легионерам.

— «Динамо» не планирует предлагать иностранцам гражданство, чтобы освобождать легионерские места?

— В настоящий момент подобных действий мы не предпринимали и не планировали, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Бразилец сможет играть за сборную России и не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.