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Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ после 13 туров

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 13 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Краснодар». Вероятность чемпионства чёрно-зелёных оценивается в 47,3%. Второй претендент — «Зенит». Тройку фаворитов замкнул московский «Локомотив».

Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta Predictor:

— «Краснодар» (47,3%);

— «Зенит» (42%);

— «Локомотив» (7,4%);

— «Динамо» (2,2%);

— ЦСКА (1,1%).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар» (33 очка). На второй строчке располагается «Зенит» (30 очков). «Локомотив» — третий. Железнодорожники набрали 28 очков.