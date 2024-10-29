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Булыкин: борьба Родри и Винисиуса за «Золотой мяч» напомнила конкуренцию Месси и Роналду

Булыкин: борьба Родри и Винисиуса за «Золотой мяч» напомнила конкуренцию Месси и Роналду
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о завершившейся борьбе за «Золотой мяч» нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и опорного полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

«Мне нравилась борьба и шумиха, которая была между Винисиусом и Родри. Это всем понравилось, ведь такая борьба напомнила предыдущие «Золотые мячи», где всё время конкурировали Месси и Роналду и было тяжело предсказать, кто станет победителем.

Нет удивления, что выиграл Родри, хотя ничего не имею против Винисиуса. Это два суперфутболиста, которые принесли много пользы своим командам. Если бы Винисиус выиграл «Золотой мяч», не было бы каких-то претензий. Один игрок выиграл чемпионат Европы и АПЛ, а другой — Ла Лигу и Лигу чемпионов, где обошли «Манчестер Сити». Рад, что есть футболисты, которые приносят пользу своим клубам и добиваются высоких достижений», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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