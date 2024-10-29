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Игорь Колыванов: больно, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»

Игорь Колыванов: больно, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Для меня выигрыш Родри является неожиданным, я был за Винисиуса. Он является лидером команды и был хорош во всех отношениях. Для меня странно, что выиграл Родри, ведь достижения Винисиуса говорят сами за себя. Конечно, сборная Испании выиграла чемпионат Европы, но Родри выступил не так ярко, как Винисиус. Мне больно, что Винисиус не стал лучшим футболистом мира в этом году.

Заранее все приблизительно знают, кто выиграл «Золотой мяч», но в последний момент выясняется, что Родри по каким-то причинам опередил Винисиуса. Сложно утаить кота в мешке. Если бы никто не знал, то приезжали бы все. Но люди узнали информацию по своим источникам. Возможно, если бы Винисиус приехал на церемонию «Золотого мяча», то мог бы разразиться скандал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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