Гарри Кейн прокомментировал завоевание трофея Герда Мюллера за сезон-2023/2024

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Гарри Кейн прокомментировал то, что он стал обладателем награды имени Герда Мюллера, вручаемой журналом France Football самому результативному футболисту сезона-2023/2024. Об этом было объявлено вчера, 28 октября, на церемонии вручения «Золотого мяча» в парижском театре Шатле.

«Знаменательный вечер, когда я получил трофей Герда Мюллера за сезон-2023/2024, который был наполнен забитыми голами. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде — без вас всех это было бы невозможно! Также очень ценю добрые сообщения и комментарии, которые я получил», — написал Кейн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Помимо Кейна, награду также получил форвард национальной команды Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Оба футболиста по итогам минувшего сезона забили в общей сложности по 52 гола.