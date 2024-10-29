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Гарри Кейн прокомментировал завоевание трофея Герда Мюллера за сезон-2023/2024

Гарри Кейн прокомментировал завоевание трофея Герда Мюллера за сезон-2023/2024
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Гарри Кейн прокомментировал то, что он стал обладателем награды имени Герда Мюллера, вручаемой журналом France Football самому результативному футболисту сезона-2023/2024. Об этом было объявлено вчера, 28 октября, на церемонии вручения «Золотого мяча» в парижском театре Шатле.

«Знаменательный вечер, когда я получил трофей Герда Мюллера за сезон-2023/2024, который был наполнен забитыми голами. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде — без вас всех это было бы невозможно! Также очень ценю добрые сообщения и комментарии, которые я получил», — написал Кейн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Помимо Кейна, награду также получил форвард национальной команды Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Оба футболиста по итогам минувшего сезона забили в общей сложности по 52 гола.

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