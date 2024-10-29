Отец Пруцева: Егор ещё не дорос до уровня сборной России, не убедил тренерский штаб

Игорь Пруцев, отец полузащитника сербской «Црвены Звезды» Егора Пруцева, поделился мыслями о том, почему его сына не вызывают в сборную России.

«Мне кажется, в сборной России на его позиции крайнего полузащитника мастера достаточно высокого уровня. Возможно, Егор ещё не дорос до уровня сборной России, не убедил тренерский штаб сборной – всё-таки в «Црвене» он ещё не является чётким игроком стартового состава. Да, в прошлом году в «Целе» у него статистика была отличная, хорошая результативность. Егор был одним из лидеров команды, забил «золотой мяч», стал лучшим молодым футболистом, чемпионом страны», — приводит слова Игоря Пруцева Metaratings.

21-летний Пруцев с 2019 года находился в системе футбольного клуба «Сочи». В этот период Егор дважды был отдан в аренду. Первую половину сезона-2021/2022 он провёл в «Текстильщике» из Иванова, а вторую часть чемпионата – в «Нефтехимике». Летом 2022 года «Црвена Звезда» выкупила права на футболиста за € 900 тыс. Весь прошлый сезон Егор провёл в «Целе», с которым выиграл чемпионат Словении. Всего за сербский клуб Пруцев сыграл 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и успел стать чемпионом страны, а также выиграть Кубок Сербии.