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Колыванов: на плечах Ломаева нет супервины в пропущенном голе от Кордобы

Колыванов: на плечах Ломаева нет супервины в пропущенном голе от Кордобы
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал победу «Краснодара» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советовов» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Кордоба забил шикарный мяч в ворота «Крыльев Советов», но так ещё нужно попасть — он запустил парашютик по сложной траектории. Когда у человека многое получается в этом сезоне, то в совокупности в таких моментах особо не думаешь — у тебя идёт всё по накатанной. Ты веришь, что можешь это сделать, и полон сил и энергии, а также исполнительское мастерство позволяет ему забивать такие голы.

На плечах Ломаева нет супервины в пропущенном голе. Но после того, как он выбил мяч, должен был вернуться во вратарскую. Хотя Кордоба так ударил, что Ломаев сам не думал, что так можно исполнить. У вратаря присутствовал фактор неожиданности, поэтому он продолжал стоять», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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