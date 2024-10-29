Колыванов: на плечах Ломаева нет супервины в пропущенном голе от Кордобы

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал победу «Краснодара» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советовов» (2:1).

«Кордоба забил шикарный мяч в ворота «Крыльев Советов», но так ещё нужно попасть — он запустил парашютик по сложной траектории. Когда у человека многое получается в этом сезоне, то в совокупности в таких моментах особо не думаешь — у тебя идёт всё по накатанной. Ты веришь, что можешь это сделать, и полон сил и энергии, а также исполнительское мастерство позволяет ему забивать такие голы.

На плечах Ломаева нет супервины в пропущенном голе. Но после того, как он выбил мяч, должен был вернуться во вратарскую. Хотя Кордоба так ударил, что Ломаев сам не думал, что так можно исполнить. У вратаря присутствовал фактор неожиданности, поэтому он продолжал стоять», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.