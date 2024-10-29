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Деметрадзе: несолидно, что «Реал» Мадрид не приехал на «ЗМ», — мнение других нужно уважать

Деметрадзе: несолидно, что «Реал» Мадрид не приехал на «ЗМ», — мнение других нужно уважать
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Бывший футболист «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала». Мадридцы в знак бойкота не приехали на церемонию, узнав, что «Золотой мяч» получит не бразилец.

«Родри получил «Золотой мяч». Не могу сказать, что это незаслуженно, но награду могли отдать Винисиусу. Он более достоин, ведь выиграл Лигу чемпионов. Но что делать? Уже отдали. Несолидно и неправильно, что «Реал» Мадрид не приехал на церемонию «Золотого мяча». Нужно уважать мнение других и отдать должное Родри», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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