Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Рибери отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча»

Франк Рибери отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча»
Комментарии

Бывший французский футболист Франк Рибери отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

Рибери в «сториз» своих соцсетей написал название премии «Золотого мяча» и добавил три больших смеющихся до слёз эмодзи.

Фото: Скриншот из соцсетей

В своё время Рибери также не получил «Золотой мяч» в спорной ситуации. В 2013 году награда досталась Криштиану Роналду, а второе место занял Лионель Месси. А сам Рибери, которого многие считали наиболее достойным кандидатом, финишировал в голосовании лишь третьим.

Материалы по теме
«Золотой мяч» очистился. Родри получил награду за всех, кого обидели
«Золотой мяч» очистился. Родри получил награду за всех, кого обидели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android