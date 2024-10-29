Бывший французский футболист Франк Рибери отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

Рибери в «сториз» своих соцсетей написал название премии «Золотого мяча» и добавил три больших смеющихся до слёз эмодзи.

Фото: Скриншот из соцсетей

В своё время Рибери также не получил «Золотой мяч» в спорной ситуации. В 2013 году награда досталась Криштиану Роналду, а второе место занял Лионель Месси. А сам Рибери, которого многие считали наиболее достойным кандидатом, финишировал в голосовании лишь третьим.