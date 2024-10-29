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Тетрадзе: «Реал» правильно сделал, не прилетев на «ЗМ», — Винисиус больше заслуживал приза

Тетрадзе: «Реал» правильно сделал, не прилетев на «ЗМ», — Винисиус больше заслуживал приза
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе отреагировал на то, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч».

«Выигрыш Родри «Золотого мяча» — неоднозначное решение. Нет справедливости. Я не имею ничего против Родри и поздравляю его, но это незаслуженно. Я считаю, что эту награду больше заслуживает Винисиус. «Реалу» Мадрид дали повод, чтобы не прилететь на церемонию «Золотого мяча». Понятно, что некрасиво и недостойно такому клубу поддаваться на такие провокации. Но, с другой стороны, «Реал» правильно сделал, не прилетев, потому что Винисиус больше заслуживал этого приза», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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