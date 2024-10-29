Олег Василенко: у Бразилии есть Пеле, у Аргентины — Марадона, а у нас — Яшин и Черенков

Известный отечественный тренер Олег Василенко высказался о фильме «Федя. Народный футболист», который посвящён Фёдору Черенкову. В широкий прокат кинокартина выйдет 31 октября, однако уже были закрытые показы фильма.

«Фильм о Фёдоре Черенкове трогает, пробивает на невероятные эмоции. Он добрый, светлый, где-то с юмором, но и с трагизмом. Это фильм-олицетворение светлого человека.

Фёдор Черенков — великий человек, и великим он навсегда останется не только для спартаковцев, но и для всей страны. Независимо от клубных пристрастий все болели за Фёдора Черенкова. Это безусловно один из величайших футболистов в истории советского и российского футбола. У Бразилии есть Пеле, у Аргентины — Месси и Марадона. А у нас — Лев Яшин и Фёдор Черенков», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.