Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кларенс Зеедорф — о «ЗМ»: это позор. Похоже, между «Реалом» и УЕФА есть нерешённые вопросы

Кларенс Зеедорф — о «ЗМ»: это позор. Похоже, между «Реалом» и УЕФА есть нерешённые вопросы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

«Винисиус Жуниор заслуживает того, чтобы получить эту награду. Похоже, что между «Реалом» и УЕФА есть нерешённые вопросы. Я думаю, что проблемы между «Реалом» и УЕФА должны быть отделены от награды, которую заслужил игрок. Это позор», — приводит слова Зеедорфа Daily Mail.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Материалы по теме
«Золотой мяч» не уважает «Реал». В мадридском клубе высказались о бойкоте церемонии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android