Кларенс Зеедорф — о «ЗМ»: это позор. Похоже, между «Реалом» и УЕФА есть нерешённые вопросы

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

«Винисиус Жуниор заслуживает того, чтобы получить эту награду. Похоже, что между «Реалом» и УЕФА есть нерешённые вопросы. Я думаю, что проблемы между «Реалом» и УЕФА должны быть отделены от награды, которую заслужил игрок. Это позор», — приводит слова Зеедорфа Daily Mail.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).