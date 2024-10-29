Бразилец Фернандиньо поздравил Родри с получением награды «Золотой мяч»

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Фернандиньо, ранее выступавший за «Манчестер Сити», поздравил испанского хавбека «горожан» Родри с получением награды «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024.

«Ещё одно большое достижение в очень успешной карьере. Молодец, Родри», — написал Фернандиньо в социальной сети X (ранее Twitter).

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», хавбек «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).