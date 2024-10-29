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Вратарь «Факела» Гудиев: в последних матчах у нас не всё так плохо, меняется психология

Вратарь «Факела» Гудиев: в последних матчах у нас не всё так плохо, меняется психология
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Голкипер «Факела» Виталий Гудиев высказался о последних результатах воронежской команды. После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«Мы сейчас только набираем в турнирной таблице. Если отталкиваться от этого, то сейчас у нас всё позитивно. Наша психология немного меняется, стараемся набирать очки, и у нас это получается. Был момент, когда не выходило, а сейчас мало поражений. Не так всё плохо», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В следующем матче внутреннего первенства «Факел» сыграет с «Химками» на домашней арене.

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