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«Это позор, футбол сегодня проиграл». Ришарлисон — об итогах «Золотого мяча»

«Это позор, футбол сегодня проиграл». Ришарлисон — об итогах «Золотого мяча»
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала», занявшего в итоге второе место.

«Все мы, живущие футболом, с нетерпением ждём индивидуальных наград каждый сезон. Сегодня все бразильцы, любящие футбол, проснулись с ожиданием того, что спустя столько времени ещё один игрок из нашей страны получит награду «Лучший игрок года».

К сожалению, по непонятным для всех критериям награда не пришла. Не поймите меня неправильно, Родри — великий игрок, который заслуживает быть среди лучших. Но то, что Вини не получил «Золотой мяч», — это позор, футбол сегодня проиграл.

Я помню, как Вини говорил, что его мечта — увидеть, как вся Бразилия будет болеть за него. И этот день настал сегодня! Ты гигант и лучший в мире, парень! И никакие трофеи этого не изменят. Продолжай идти вперёд и никогда не молчи! Я с тобой!» — написал Ришарлисон в своих соцсетях.

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